11 de Setembro. Memorando reforça suspeitas de envolvimento de sauditas

O Governo dos EUA divulgou no sábado um memorando do FBI que reforça as suspeitas do envolvimento de Riade nos ataques de 11 de setembro de 2001, embora não apresente as provas desejadas pelas famílias das vítimas.

Dos 19 terroristas que sequestraram quatro aviões - dois dos quais foram lançados contra as torres gémeas do World Trade Center, matando quase 3.000 pessoas - 15 eram cidadãos sauditas, confirma o memorando divulgado pelo FBI.