EUA retiram mais 32 pessoas do Afeganistão

A Casa Branca anunciou esta sexta-feira a partida do Afeganistão de 32 pessoas, 21 norte-americanos e 11 residentes permanentes nos Estados Unidos, por via aérea e terrestre.

Num comunicado, a porta-voz do Conselho Nacional de Segurança (NSC), Emily Horne, revela que 19 cidadãos norte-americanos deixaram Cabul num voo da Qatar Airways, enquanto os restantes dois e os outros 11 residentes permanentes nos Estados Unidos deixaram o país por via terrestre.

Horne, que não precisou qual a fronteira atravessada pelas 13 pessoas, expressou "profunda gratidão" dos Estados Unidos ao Qatar pela assistência nas operações de retirada.

"As partidas de hoje provam que estamos a dar aos cidadãos norte-americanos opções claras e seguras para deixar o Afeganistão a partir de vários locais", lê-se no comunicado.

A porta-voz do NSC destacou que alguns cidadãos norte-americanos ainda presentes no Afeganistão optaram por lá ficar. "É do seu direito", indicou Horne.

Também esta sexta-feira, Jalina Porter, porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, estimou em "cerca de 100" o número de cidadãos dos Estados Unidos que permaneceram no Afeganistão.

Quinta-feira, Washington anunciou o primeiro voo para a evacuação de estrangeiros desde a retirada, a 31 de agosto, dos militares norte-americanos e o fim da gigantesca ponte aérea que organizou para permitir que mais de 120.000 pessoas deixassem o Afeganistão.