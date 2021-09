Vacina Covid-19. Necessidade de reforço é cada vez mais evidente, diz EMA

Veja também:

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) admite que é cada vez mais evidente a necessidade de administrar uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19 a pessoas imunodeprimidas e mais idosas.

Em conferência de imprensa, nesta quinta-feira, o responsável pela estratégia de vacinação da EMA disse que são “bem compreendidas” as decisões dos países da União Europeia (UE) sobre avançar para doses de reforço das vacinas contra a Covid-19, nomeadamente a grupos vulneráveis, como defendido em Portugal.

“Os Estados-membros da UE podem, através do seu grupo consultivo nacional de imunização, decidir avançar com planos para administrar doses adicionais ou de reforço como uma medida proativa para proteger a saúde pública antes que uma decisão reguladora seja tomada e essas decisões são muito bem compreendidas pela agência na atual situação de emergência que atravessamos”, afirmou Marco Cavaleri.

Falando em Amesterdão, sede do regulador europeu, Cavalieri assinalou que a variante Delta do coronavírus SARS-CoV-2, predominante no espaço comunitário, gerou “inesperados aumentos de infeções em várias partes do mundo”.

“À luz desta tendência, está em discussão na maioria dos Estados-membros europeus se certos grupos vulneráveis podem já beneficiar da vacinação de reforço”, assinalou Marco Cavaleri.