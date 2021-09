Um português entre os 41 mortos num fogo em prisão indonésia

Um português está entre os 41 reclusos mortos num incêndio na superlotada prisão nos arredores de Jacarta. Uma fonte do governo indonésio, citado pela agência Reuters, avançou que havia vítimas estrangeiras, entre as quais um sul-africano e um português.

Contactada pela Renascença, o Ministério dos Negócios Estrangeiros “confirma a morte de um cidadão nacional na prisão de Tangerang”.

“A Embaixada de Portugal na Indonésia mantinha contacto regular com este nacional. Lamentamos profundamente a sua morte. Estão em curso diligências junto da respetiva família para a prestação do apoio necessário nestas circunstâncias trágicas”, refere a nota.

O incêndio já foi dado como extinto e centenas de polícias e soldados foram destacados em redor da prisão para impedir a fuga dos presos, disse o chefe da polícia de Jacarta aos jornalistas.

Imagens transmitidas pela televisão mostraram bombeiros a lutar para extinguir as chamas, enquanto nuvens de fumo negro saíam do recinto. Dezenas de corpos em sacos cor-de-laranja foram colocados numa sala da prisão.

“A situação está agora sob controlo”, disse o chefe da polícia local, confirmando que pelo menos 41 reclusos morreram e 80 foram hospitalizados, oito deles com queimaduras graves.

As autoridades estão a tentar apurar as causas, mas uma investigação preliminar apontou para um curto-circuito numa das celas do bloco.

O incêndio deflagrou nas primeiras horas da manhã no bloco C da prisão, onde se encontram condenados por dependência e tráfico de drogas e onde pelo menos 122 pessoas estavam encarceradas na altura do acidente, disseram funcionários prisionais numa declaração.

De acordo com os últimos dados oficiais divulgados pelo governo, mais de dois mil presos estão na prisão de Tangerang, construída para albergar 1.225 reclusos.