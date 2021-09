Terrorista dos atentados de Paris. “Desisti do meu emprego para ser soldado do Estado Islâmico”

O principal suspeito dos atentados de 2015 em Paris, no Bataclan (sala de espetáculo), no Stade de France e numa zona de esplanadas e restaurantes disse ao juiz que preside ao julgamento que desistiu do emprego para aderir ao autodenominado Estado Islâmico.

Quando questionado sobre a sua profissão, Salah Abdeslam tirou a máscara e disse com ar desafiador: “Desisti do meu emprego para me tornar soldado do Estado Islâmico”.

Antes, sem que ainda lhe tivesse sido dirigida qualquer pergunta, o franco-marroquino pronunciou falar. “Primeiro, quero testemunhar que não há outra divindade além de Alá e Muhammad é seu mensageiro”.

O juiz, Jean-Louis Périès, abreviou a intervenção, respondendo: “Veremos isso mais tarde”.

Depois, quando lhe foi perguntada a sua identidade, respondeu, mas recusou dar o nome dos pais, argumentando que “os nomes do meu pai e da minha mãe não têm nada que vir para aqui”.

Os atentados de Paris mataram 130 pessoas. Salah Abdeslam, que terá ajudado a preparar os ataques e deixou três terroristas no estádio de futebol para realizarem o ataque, hoje com 31 anos, apareceu no tribunal vestido de preto e com uma máscara da mesma cor.