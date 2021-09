Grupo de mulheres afegãs nomeadas para o Prémio Sakharov

O grupo político dos Socialistas & Democratas (S&D) no Parlamento Europeu (PE) nomeou um grupo de mulheres no Afeganistão para o prémio Sakharov 2021, pedindo às restantes famílias políticas que apoiem a escolha.

Segundo uma nota de imprensa do S&D, o grupo - que inclui os eurodeputados eleitos pelo PS – decidiu nomear um coletivo de afegãs que inclui “ativistas, políticas, jornalistas e professoras que têm lutado pelos direitos das mulheres, incluindo nos campos da educação e da participação política, e fizeram elas próprias parte da vida política e associativa no Afeganistão antes de os Talibãs tomarem o controlo” do país.

Os S&D apelam ainda a todos os outros grupos políticos no PE para que apoiem esta nomeação para o prémio que a instituição atribui anualmente para homenagear a liberdade de pensamento.

“Devemos utilizar todos os meios possíveis para colocar a questão das mulheres e raparigas afegãs no topo da agenda internacional, para proteger os seus direitos e para proteger os ganhos que foram feitos para as mulheres afegãs nos últimos 20 anos”, refere ainda o comunicado.

Em 2020, o prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, no valor de 50 mil euros, foi atribuído à oposição democrática no Azerbaijão.

Entregue pela primeira vez em 1988 a Nelson Mandela e Anatoli Marchenko, o galardão é um tributo prestado pela União Europeia ao trabalho desenvolvido em prol dos direitos humanos.