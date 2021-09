Arranca julgamento dos atentados em Paris

Quais foram os alvos?

Este julgamento acontece seis anos após os atentados em Paris. Na noite de 13 de novembro de 2015, um ataque concertado matou 130 pessoas e fez 4.000 feridos: na sala de espetáculos Bataclan, no estádio Stade de France, em Saint-Denis, e numa zona de esplanadas e restaurantes.

Entre as vítimas mortais estava um português, um taxista que estava perto do portão D do estádio, e uma jovem luso-descendente que assistia a um espetáculo no Bataclan.

Quem vai estar no banco dos réus?

Foram identificadas 20 pessoas consideradas figuras-chave, que terão participado na conceção e preparação dos atentados. Mas no banco dos réus só vão estar 14, porque as outras seis estão em paradeiro desconhecido.

Mas há uma figura principal?

O único terrorista vivo que participou diretamente nos atentados: Salah Abdeslam ajudou a preparar os ataques coordenados e foi ele que deixou três terroristas no estádio de futebol para realizarem o ataque.

Este belga, de origem marroquina, deveria utilizar um colete de explosivos para levar a cabo outro ataque, mas abandonou-o e fugiu para a Bélgica. Desde a sua prisão, no início de 2016, que está em silêncio, recusando cooperar com as autoridades. Apenas disse que o que fez foi a pedido do irmão, Brahim, que morreu nos atentados.

Outro acusado é Mohamed Abrini, que terá acompanhado os terroristas até à região parisiense, tendo um papel importante no financiamento e na facilitação de armas para o ataque daquela noite.

É um julgamento mediático com uma logística que envolve muito recursos. Há números?

As autoridades estimam que o julgamento vai envolver mais de três mil pessoas: do lado das vítimas são cerca de 1.800, há ainda 330 advogados além de funcionários e polícias.

Estão também instaladas dez câmaras para filmar em permanência o processo e as audiências vão ser retransmitidas para uma dezena de salas, onde vítimas, advogados e jornalistas vão acompanhar os trabalhos.

Para acolher toda a logística teve de ser construída uma sala de audiências especial no Palácio de Justiça de Paris, junto à Catedral de Notre Dame, que tem uma lotação máxima de 550 pessoas.

Vão estar presentes 141 órgãos de comunicação social, 58 dos quais internacionais.

Qual a duração deste julgamento?

As audiências devem decorrer, pelo menos, durante oito meses, com cerca de 145 dias de julgamento nesse período.

O processo conta com 542 volumes, cerca de um milhão de páginas de investigação e provas.

E em termos de segurança?

De forma a proteger todos os intervenientes, o julgamento decorre num clima de alta segurança, com o reforço do policiamento.

Foi estabelecido um perímetro de segurança e o acesso às imediações do Palácio de Justiça só é permitido a pessoas previamente autorizadas, como vítimas, advogados ou jornalistas. Vai ser assim até dia 25 de maio, data prevista do veredicto.