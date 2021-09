Afeganistão. Chefe da NATO diz que talibãs devem cumprir compromissos

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou esta quarta-feira que os talibãs devem cumprir os seus compromissos em termos de controlo do terrorismo, cumprimento dos direitos humanos e garantir uma saída segura a quem pretenda abandonar o Afeganistão.

Após participar numa reunião virtual com 20 ministros dos Negócios Estrangeiros organizada pelo secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e Heiko Maas, o seu homólogo alemão, Stoltenberg assinalou, em comunicado, que os talibãs "devem cumprir os seus compromissos sobre terrorismo, direitos humanos e criação de um caminho seguro para quem pretenda sair" do país.

No decurso da videoconferência, o político social-democrata norueguês sublinhou que a Aliança Atlântica registou "importantes avanços" na luta antiterrorista no Afeganistão, e que, desde os atentados da Al-Qaida nos Estados Unidos em 2001, os aliados não voltaram a registar ataques no seu território organizados a partir do país asiático.

Em simultâneo, Stoltenberg sublinhou que a presença da NATO no Afeganistão "também reforçou a segurança e a estabilidade regionais durante décadas".

Face ao futuro, o secretário-geral aliado sublinhou que "não se deve permitir que grupos terroristas voltem a estabelecer-se no Afeganistão" e apontou que "todos os aliados da NATO estão juntos na luta contra o terrorismo".

Blinken sublinhou a "determinação" de Washington de prosseguir "ao lado do povo do Afeganistão".

Blinken emitiu estas declarações ao dirigir-se ao pessoal da base militar norte-americana de Ramstein (oeste da Alemanha), um dos pontos chave da operação de retirada de pessoas do Afeganistão, agora sob o domínio dos talibãs.