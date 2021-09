Talibãs anunciam novo Governo interino do ​Afeganistão

Os talibãs anunciaram esta terça-feira a composição do novo Governo interino do Afeganistão, uma semana após a retirada das forças internacionais do país.



O mullah Mohammad Hassan Akhund, um dos mais destacados líderes do movimento talibã, será o primeiro-ministro do executivo, revelou um porta-voz.

O "número dois" do novo Governo talibã será o mullah Abdul Ghani Baradar, cofundador dos chamados "estudantes de teologia" que querem impor a sua versão extremista da lei islâmica, a sharia, no Afeganistão.



O Ministério do Interior ficará entregue a Sarajuddin Haqqani, chefe da Rede Haqqani, que integra a lista dos Estados Unidos de organizações terroristas.

"Sabemos que as pessoas do nosso país aguardavam por um novo Governo", declarou o porta-voz Zabihullah Mujahid.

[em atualização]