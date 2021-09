Cerca de 300 crianças fugiram do Afeganistão desacompanhadas

"A UNICEF está profundamente preocupada com o bem-estar das crianças não acompanhadas e separadas, onde quer que se encontrem. Elas estão entre as crianças mais vulneráveis do mundo”, sublinha Henrietta Fore.

“Espera-se que este número aumente através dos esforços de identificação em curso. Posso apenas imaginar como estas crianças devem ter ficado assustadas ao verem-se subitamente sem as suas famílias, à medida que a crise no aeroporto se desenrolava ou ao serem levadas para longe num voo de evacuação', afirma, em comunicado, a diretora executiva da UNICEF, Henrietta Fore.

Cerca de 300 as crianças não acompanhadas e separadas dos pais foram retiradas do Afeganistão até final de agosto, alerta a UNICEF.

Com a retirada total das tropas dos EUA do Afegani(...)

“Durante os processos de rastreio e reunificação, as crianças devem receber cuidados alternativos temporários seguros, de preferência com membros da família alargada ou num ambiente familiar.”

Para a UNICEF, a colocação sob cuidados institucionais “deve ser um último recurso e apenas temporário”.

A organização acrescenta que "os governos dos países onde crianças não acompanhadas e separadas têm membros da família devem cooperar e facilitar a reunificação e vias de migração seguras e legais para estas crianças, se for do melhor interesse da criança. A definição de membros da família deve ser suficientemente ampla para colocar as crianças não acompanhadas em segurança com familiares que se ocupem delas”.

Mais de 550 mil pessoas deixaram o Afeganistão nas últimas semanas, com a tomada do poder pelos talibãs. Há no terreno 10 milhões de menores a necessitar urgentemente de assistência humanitária.

“A UNICEF e os seus parceiros precisam de acesso humanitário sem impedimentos a todas as partes do Afeganistão para obterem uma imagem precisa do seu número e paradeiro. Isto será vital para chegar a estas crianças com proteção e outros serviços”, refere Henrietta Fore.

A UNICEF está a prestar apoio técnico aos governos que evacuaram crianças e àqueles que as estão a acolher. Neste momento, as equipas estão no terreno na base aérea de Doha, no Catar, e na base aérea de Ramstein, na Alemanha, trabalhando com as autoridades e parceiros para registar as crianças não acompanhadas, fornecer-lhes os cuidados e proteção adequados e apoiar o rastreio para as reunir com as suas famílias.