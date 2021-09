Covid-19. EMA anuncia que vai analisar terceira dose da Pfizer

Caberá ao comité de medicamentos humanos da EMA realizar “uma avaliação acelerada dos dados apresentados pela empresa que comercializa a Comirnaty, incluindo os resultados de um ensaio clínico em curso, no qual cerca de 300 adultos com sistemas imunitários saudáveis receberam uma dose de reforço aproximadamente seis meses após a segunda dose”, refere o comunicado.

No documento divulgado na passada quarta-feira, ao qual a Lusa teve acesso, o ECDC indicou que “as provas disponíveis neste momento relativamente à eficácia da vacina no ‘mundo real’ e à duração da proteção mostram que todas as vacinas autorizadas na UE/EEE [União Europeia e Espaço Económico Europeu] são atualmente altamente protetoras contra a hospitalização relacionada com a Covid-19, doença grave e morte”.

E, por essa razão, “não há necessidade urgente de administrar doses de reforço de vacinas a indivíduos totalmente vacinados na população em geral”, sustentou o organismo.

Ainda assim, o centro europeu admitiu “a opção de administrar uma dose adicional de vacina a pessoas que possam ter uma resposta limitada ao ciclo primário de vacinação”, incluindo “indivíduos imunodeprimidos, por exemplo, recetores de transplantes”, bem como “indivíduos mais velhos e frágeis”.