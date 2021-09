Atentado no Paquistão provoca pelo menos três mortos e 20 feridos

Pelo menos três soldados paquistaneses foram mortos e 20 ficaram feridos num ataque suicida, no sudoeste do país. O ataque ocorreu este domingo de manhã na cidade de Quetta, junto à fronteira com o Afeganistão.

Segundo as autoridades locais, citadas pela CNN, o ataque foi levado a cabo por um bombista suicida e já foi reivindicado pelo movimento talibã no Paquistão.

O grupo, separado dos talibãs afegãos, intensificou recentemente a sua campanha contra o exército paquistanês.