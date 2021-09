“Você não é um cavalo, você não é uma vaca.” Milhares de norte-americanos usam medicamento para animais e vão parar às urgências

Misturar ignorância e informação errónea é uma combinação nociva em qualquer contexto. Em pandemia, porém, é uma fórmula para o desastre.

Nos Estados Unidos da América, desde a semana passada, rebentou uma corrida a uma nova droga que - sem qualquer prova nesse sentido - servirá de combate à Covid-19 que está a causar largamente muitos mais dados que benefícios.

De forma autónoma, milhares de norte-americanos estão a levantar receitas e tomar ivermectina – um medicamento antiparasitário usado em cavalos e gado – e a ir parar às urgências dos hospitais com overdoses.

De acordo com alguns relatos compilados pela revista “Rolling Stone”, as urgências de alguns hospitais, em particular nas zonas rurais, estão a ter dificuldade em dar resposta à procura.

Os doentes chegam ao hospital com dores musculares, vómitos, náuseas e, em alguns casos, com perda de visão.

A FDA (Food and Drug Administration) já emitiu um comunicado a pedir aos norte-americanos a explicar os perigos de ingerir medicamentos para animais. “Você não é um cavalo, você não é uma vaca”, avisa.

“Os medicamentos para animais são altamente concentrados para animais de grande porte e podem ser altamente tóxicas para seres humanos”, nota.

De acordo com um comunicado da Ordem dos Enfermeiros de Portugal, datado de fevereiro de 2021, a ivermectina é um antiparasitário indicado no tratamento de doenças como a estrongiloidíase e a oncocercose.

“Estudos in vitro têm mostrado efeitos antivirais, nomeadamente sobre a replicação do vírus SARS-CoV-2, mas em níveis muito superiores aos obtidos com a toma das doses aprovadas como antiparasitário”, aponta.