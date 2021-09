Tempestade Ida faz seis mortos nos EUA. Declarado estado de emergência

Pelo menos seis pessoas morreram nos estados de Nova Iorque e Nova Jersey na sequência da passagem da tempestade tropical Ida. Em Nova Jersey, um homem de 70 anos foi arrastado pelas águas quando estava dentro do seu carro. Os bombeiros que o tentaram resgatar foram, por sua vez, arrastados para debaixo do veículo, tornando impossível salvar o homem com vida, relata o presidente da Câmara, Hector Lora, à CNN. A esta vítima mortal, veio juntar-se uma outra, noticiada pela NBC New York. Na cidade de Nova Iorque, segundo a agência Reuters, morreram quatro pessoas na noite de quarta-feira, depois de terem ficado presas nas suas casas durante as fortes chuvadas. Nova Iorque declarou o estado de emergência nesta quinta-feira, depois de o furacão Ida atingir a cidade com fortes ventos e chuvas torrenciais, que causaram enormes inundações.

De acordo com a agência Reuters, praticamente todas as linhas do metropolitano foram suspensas. Em declarações à imprensa, o “mayor” da cidade, Bill de Blasio, afirmou: “Estamos a viver um evento climático histórico, com níveis recorde de chuva em toda a cidade, inundações brutais e condições perigosas na estrada”.



Também a governadora do estado de Nova Iorque, Kathy Hochul, disse à CNN que as fortes chuvas deixaram a região numa "situação terrível". Como medida de precaução, as autoridades de Nova Iorque proibiram a circulação de carros até às 5h00 (10h00 em Portugal Continental) e os aeroportos suspenderam parte dos voos. “Tomámos todas as precauções necessárias e mobilizámos os nossos recursos para o terreno, mas a 'mãe natureza' faz o que quiser, e esta noite ela ficou muito zangada”, afirmou Kathy Hochul à CNN. Também o governador do estado vizinho de Nova Jersey, Phil Murphy, declarou o estado de emergência. O Aeroporto Internacional de Newark cancelou todos os voos e o serviço ferroviário da região suspendeu quase todas as ligações. O alerta mais recente de inundação repentina incluiu Newark, a maior cidade do estado. As estimativas de precipitação para partes do centro e leste da Pensilvânia e Nova Jersey variaram entre as quatro e as oito polegadas (10 e 20 centrímetros) de água, com alguns locais isolados a aproximarem-se das 10 polegadas (25 cm). Algumas regiões registaram 7 a 10 centímetros de chuva por hora durante a noite de quarta-feira. Pelo menos cinco emergências de inundação repentina foram emitidas na noite de quarta-feira pelo Serviço Meteorológico Nacional, estendendo-se do Oeste de Filadélfia ao Norte de Nova Jersey.