Palestiniano de 26 anos morto em protesto junto à fronteira com Israel

Um palestiniano foi morto por tiros de forças israelitas na noite desta quinta-feira durante um protesto junto à fronteira israelita, informaram as autoridades de saúde de Gaza, citadas pela agência AP.

As autoridades de saúde palestinianas adiantaram que Ahmad Saleh, 26, foi morto a tiro perto de Jabaliya, no norte da Faixa de Gaza.

O caso ocorreu numa altura em que centenas de palestinianos participaram em protestos realizados em cinco locais, exigindo o fim do bloqueio de 14 anos de Israel à Faixa de Gaza.

Os governantes do Hamas naquele território organizaram vários protestos idênticos nas últimas duas semanas. Em algumas situações, os protestos tornaram-se violentos, com as multidões a queimar pneus e a atirar artefactos explosivos contra os soldados israelitas.

Os mentores dos protestos divulgaram uma foto de Saleh, vestindo calções e uma camisola preta, e estando de pé na praia, com a seguinte legenda: "Que Deus te aceite Ahmad como um mártir dos distúrbios noturnos".

As mesmas autoridades de saúde revelaram ainda que outras cinco pessoas ficaram feridas por fogo israelita, incluindo um rapaz de 15 anos, que ficou em estado grave.

Os militares israelitas justificaram que os manifestantes lançaram dispositivos explosivos e os soldados tiveram que responder com tiros.

Saleh tornou-se o terceiro palestiniano a morrer nos recentes protestos, juntamente com um rapaz de 12 anos e um militante do Hamas. Do outro lado, um atirador israelita foi morto quando foi baleado na cabeça à queima-roupa por um manifestante.