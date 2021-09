Índia. Quase metade da população viverá menos 9 anos por causa da poluição

A poluição atmosférica poderá reduzirá a esperança de vida de cerca de 40% dos indianos, revela um relatório divulgado por um grupo de investigadores norte-americanos.

Mais de 480 milhões de pessoas vivem nas vastas áreas do centro, Leste e Norte da Índia, incluindo a capital, Nova Deli, e enfrentam níveis de poluição significativamente altos, indica o relatório preparado pelo Instituto de Política e Energia da Universidade de Chicago (EPIC, na sigla em inglês).

“Os altos níveis de poluição do ar da Índia expandiram-se de forma alarmante ao longo do tempo no país”, lê-se no relatório divulgado na quarta-feira, que aponta como exemplo a pioria significativa da qualidade do ar no estado ocidental de Maharashtra e no estado central de Madhya Pradesh.

Elogiando o Programa Nacional do Ar Limpo da Índia (NCAP), lançado em 2019 para controlar os níveis perigosos de poluição, o EPIC destaca que “alcançar e sustentar” os objetivos do NCAP aumentaria a expectativa de vida geral do país em 1,7 anos e a de Nova Delhi em 3,1 anos.

O NCAP visa reduzir a poluição nas 102 cidades mais afetadas em 20%-30% até 2024, com cortes nas emissões industriais e na exaustão de veículos, regras rigorosas para combustíveis de transporte e queima de biomassa e redução do pó.

A capital mais poluída do mundo

Pelo terceiro ano consecutivo, Nova Deli foi a capital mais poluída do mundo em 2020, de acordo com o IQAir, um grupo suíço que mede os níveis de qualidade do ar com base na concentração de partículas aerotransportadas que prejudicam os pulmões, conhecidas como PM2.5.

Contudo, o confinamento do ano passado, na sequência da pandemia de Covid-19, permitiu aos habitantes da capital indiana respirar um dos ares mais limpos já registados durante o Verão.

No mesmo ranking do IQAir, das cidades mais poluídas no mundo, a Índia aparece com 35, numa lista de 50.

Para chegar ao número da esperança média de vida, o EPIC comparou a saúde de pessoas expostas a diferentes níveis de poluição a longo prazo e aplicou os resultados a vários lugares na Índia e em outros lugares.