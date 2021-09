Tempestade Ida faz seis mortos nos EUA. Declarado estado de emergência

Nova Iorque declarou o estado de emergência nesta quinta-feira, depois de o furacão Ida atingir a cidade com fortes ventos e chuvas torrenciais, que causaram enormes inundações. De acordo com a agência Reuters, na cidade de Nova Iorque, praticamente todas as linhas do metropolitano foram suspensas. Em declarações à imprensa, o “mayor” da cidade, Bill de Blasio, afirmou: “Estamos a viver um evento climático histórico, com níveis recorde de chuva em toda a cidade, inundações brutais e condições perigosas na estrada”.



Também a governadora do estado de Nova Iorque, Kathy Hochul, disse à CNN que as fortes chuvas deixaram a região numa "situação terrível". Como medida de precaução, as autoridades de Nova Iorque proibiram a circulação de carros até às 5h00 locais (10h00 em Portugal Continental) e os aeroportos suspenderam parte dos voos. “Tomámos todas as precauções necessárias e mobilizámos os nossos recursos para o terreno, mas a 'mãe natureza' faz o que quiser, e esta noite ela ficou muito zangada”, afirmou Kathy Hochul à CNN. Também o governador do estado vizinho de Nova Jersey, Phil Murphy, declarou o estado de emergência. O Aeroporto Internacional de Newark cancelou todos os voos e o serviço ferroviário da região suspendeu quase todas as ligações. O alerta mais recente de inundação repentina incluiu Newark, a maior cidade do estado. As estimativas de precipitação para partes do centro e leste da Pensilvânia e Nova Jersey variaram entre as quatro e as oito polegadas (10 e 20 centrímetros) de água, com alguns locais isolados a aproximarem-se das 10 polegadas (25 cm). Algumas regiões registaram 7 a 10 centímetros de chuva por hora durante a noite de quarta-feira.