Viktor Órban diz que migrantes podem "destruir a identidade cultural da Europa"

“Esta abordagem pode destruir a identidade cultural da Europa. Acredito que (em 2015) muitas pessoas perigosas chegaram à Europa e contribuíram com o terrorismo e muitas dificuldades sociais. Não estamos preparados para enfrentar esses novos desafios”, disse Orbán durante a conferência que esta quarta-feira e quinta-feira reúne líderes e especialistas europeus para debater o futuro da Europa.

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, disse esta quarta-feira que, com a crise de refugiados do Afeganistão, “volta a ser uma realidade” que a migração pode “destruir a identidade cultural da Europa” e acarretar riscos como o “terrorismo”.

O primeiro-ministro húngaro garantiu que para resolver “os desafios demográficos” da União Europeia (UE), com o envelhecimento da população, não são precisos “recém-chegados no lugar do próprio povo que vive aqui originalmente”.

“É uma abordagem matemática. Se convidarmos outros de fora da Europa, isso mudará a identidade cultural da Europa. Há países que aceitam. A Hungria não está entre esses países”, sublinhou.

Pelo contrário, defendeu que “a política familiar cristã tradicional pode ajudar diante desta crise demográfica”.

Orbán também disse que “as disputas sobre questões de migração na UE criaram muitas diferenças” e garantiu que agora não são “capazes de superar essa lacuna”.

O primeiro-ministro da Hungria refutou assim o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, que durante o seu discurso no mesmo fórum disse ter ficado “muito desapontado” com o facto de a UE não acolher refugiados afegãos.

“Fiquei muito desapontado com as conclusões do Conselho dos Assuntos Internos de ontem. Vimos países de fora da UE a disponibilizaram-se para acolher requerentes de asilo afegãos, mas não vimos um único Estado-membro a fazer o mesmo”, criticou esta quarta-feira o líder da assembleia europeia.