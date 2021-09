Nova variante da Covid-19 chama-se “Mu”

Segundo a organização, é importante estudar e monitorizar as características desta nova variante e, em particular, “a co-circulação com a variante Delta”, altamente transmissível.

“Em 29 de agosto, foram carregadas mais de 4.500 sequências (3.794 sequências de B.1.621 e 856 sequências de B.1.621.1) de 39 países. Embora a prevalência global da variante Mu entre casos sequenciados tenha diminuiu e esteja abaixo de 0,1%, na Colômbia e no Equador aumentou consistentemente” (39% e 13%, respetivamente), indica a OMS no boletim semanal.

Com as taxas de infeção a aumentar em todo o mundo, a circulação da Delta e medidas menos restritivas em alguns países, existe uma preocupação generalizada com o surgimento de novas mutações do vírus.

Algumas mutações podem afetar as propriedades de um vírus e influenciar a facilidade com que ele se transmite, a gravidade da doença e a resistência às vacinas, medicamentos e outras terapias.

“Mu” é a 12.ª letra do alfabeto grego. Atualmente, existem quatro “variantes de preocupação”, entre as quais a Alpha (presente em 193 países) e a Delta (em 170).