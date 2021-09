Especialista: “Regime talibã aumentou o seu poder negocial”

O Afeganistão viveu esta terça-feira o primeiro dia em vinte anos sem nenhum soldado norte-americano no seu território, sendo que os últimos aviões dos Estados Unidos já haviam deixado Cabul na véspera.

Desta forma, os Estados Unidos colocam um ponto final na sua presença no Afeganistão dentro do prazo limite fixado por Joe Biden, este 31 de agosto, para completar a saída total do país.

Em paralelo, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução centrada na saída segura dos afegãos que o pretendam e a rejeição do terrorismo – resolução com a abstenção da China e Rússia e criticada pela sua débil condenação das violações dos direitos humanos.

Já esta terça-feira um dos líderes políticos do movimento talibã, Zabihulah Muyahid, celebrou no aeroporto de Cabul o que disse ser "a vitória" na guerra e declarou "a independência total" do Afeganistão, ao mesmo que defendia manter "relações diplomáticas com os Estados Unidos e com o resto do mundo".

O risco do Afeganistão voltar a ser um refúgio para organizações terroristas volta a estar na lista de preocupações. O movimento talibã sempre teve ligações muito próximas com a Al Qaeda, mas é a filial local do “Estado Islâmico” de Khorasan (ISIS-K), composta por dirigentes que romperam com os talibãs, acusando-os de dialogar com os EUA e de não serem suficientemente islâmicos, que mais preocupa atualmente. O ISIS-K refugia-se na comunidade salafita – que faz uma leitura radical do Islão – na província de Nangarhar, sul do país.

A marcar os últimos dias está justamente o atentado do aeroporto da semana passada – da autoria dos terroristas do ISIS-K – e uma das perguntas para os próximos tempos redobra de atualidade: o atentado do aeroporto de Kabul pode ser um “game changer” e Biden vai ter de trabalhar com os talibãs?

Na análise de Scott Lucas, professor emérito da Universidade de Birmingham, na eventual "nova guerra ao terror" declarada por Joe Biden, Washington vai precisar de colaborar com o regime taliban.

Nesta entrevista à Renascença, o fundador do site EA World View sugere que a Joe Biden convém – para efeitos de política doméstica – declarar este grupo terrorista ISIS-K – como novo inimigo global.

Scott Lucas, cidadão norte-americano, que também foi professor da Universidade de Teerão e em Beirute, olha para o futuro – avaliando o poder negocial talibã e o papel da China e Rússia no futuro do Afeganistão.