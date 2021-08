António Guterres alerta para "catástrofe humanitária" no Afeganistão se faltarem fundos

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, alertou para a possibilidade de "uma catástrofe humanitária" no Afeganistão, caso faltem fundos para assistência ao país após a saída das forças norte-americanas, noticiou a agência AFP, esta terça-feira.

"Uma catástrofe humanitária está a aproximar-se", disse Guterres, em comunicado, aludindo ao "agravamento da crise humanitária e económica" e "à ameaça de colapso total dos serviços básicos" no Afeganistão.

António Guterres pediu também aos Estados membros da ONU para "fornecer financiamento adequado, flexível e abrangente" para o povo afegão que está, conforme enfatizou, "no seu momento mais negro", em termos de suas necessidades básicas.

"Eu exorto os Estados membros da ONU a auxiliar e a assegurar que os trabalhadores humanitários tenham o financiamento, acesso e garantias legais de que precisam para ficar e entregar" esta ajuda, salientou Guterres, no mesmo comunicado.

O secretário-geral da ONU recordou que "quase metade da população afegã - 18 milhões de pessoas - precisa de ajuda humanitária para sobreviver" no dia-a-dia.

"Um em cada três afegãos não sabe de onde virá sua próxima refeição", disse António Guterres, notando que mais da metade das crianças menores de cinco anos sofrerá de fome no próximo ano.

"Mais do que nunca, as crianças, mulheres e homens do Afeganistão precisam da solidariedade da comunidade internacional", vincou.