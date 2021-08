Novo ataque no Afeganistão. Estados Unidos intercetam "rockets" perto do aeroporto de Cabul

Os Estados Unidos intercetaram pelo menos cinco "rockets" disparados contra o aeroporto de Cabul. A informação é avançada pela Agência Reuters que cita fontes oficiais militares norte americanas.

Segundo a Casa Branca, a operação de retirada de pessoas do país, que termina amanhã, não foi interrompida e não terão sido atingidos militares norte-americanos.

De acordo com os meios de comunicação afegãos, os "rockets" foram disparados de um veículo e acabaram por atingir diversas partes da cidade.

Desde meados de agosto, quando os talibãs assumiram o poder no país, já foram retiradas mais de 114 mil pessoas, entre estrangeiros e afegãos considerados em perigo.

No fim do mês de agosto termina o prazo para a saída de pessoas. Na quinta-feira, um ataque suicida no aeroporto fez mais de 200 mortos.



Os Estados Unidos e os seus aliados invadiram o Afeganistão em outubro de 2001, depois de os talibãs se terem recusado a entregar o então líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, considerado o principal responsável pelos ataques terroristas de 11 de setembro, que tinham acolhido no país.

Milhares de afegãos com medo dos talibãs têm afluído diariamente ao aeroporto de Cabul desde 15 de agosto, de onde as forças internacionais retiraram mais de 100 mil pessoas desde então.