De ministro afegão a estafeta. Como Sayed Sadaat sobreviveu na Alemanha

Sadaat foi ministro do Governo das Comunicações, entre 2016 e 2018, tem cidadania britânica, licenciaturas em telecomunicações e informática, e trabalha como estafeta de restaurantes de takeaway em Leipzig, no leste da Alemanha, para onde foi viver no final de 2020.

Numa altura em que se discute o acolhimento de refugiados afegãos que chegam resgatados do caótico e perigoso aeroporto de Cabul, a história de Sayed Sadaat ganhou particular interesse pela forma como conseguiu sobreviver depois de sair do Afeganistão

Apesar do seu passado como governante no Afeganistão, Sayed Sadaat admite dificuldades em encontrar um trabalho com as suas competências, por ainda não saber falar bem alemão.

O ex-ministro tem aulas de alemão quatro horas por dia antes de pegar na bicicleta e começar a fazer entregas para a Lieferando, uma empresa que faz serviços de takeaway.

A história de Sadaat ganhou relevância e notoriedade nas redes sociais, devido à fuga de milhares de pessoas do Afeganistão após a tomada do poder pelos talibãs. Entre todos os refugiados que procuram fugir estão familiares do ex-ministro.



Só na Alemanha, o número de pedidos de asilo subiu 130% no último ano, aponta a Reuters citando as autoridades nacionais alemãs.