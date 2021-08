Assaltantes atacam agências bancárias e fazem reféns no Brasil

Homens fortemente armados invadiram e atacaram pelo menos três agências bancárias no centro de Araçatuba, no interior do estado brasileiro de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira.

Segundo a polícia militar, pelo menos três pessoas morreram, incluindo um suspeito do ataque.

Ainda de acordo com as autoridades, nos assaltos participaram mais de 50 pessoas, bloqueando estradas com veículos em chamas e colocando dispositivos explosivos em toda a cidade.

Vários drones terão sido utilizados para haver um controlo da polícia local e, no final, foram espalhados vários explosivos pela cidade e incendiados carros para atrasar o socorro.