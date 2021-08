Pelo menos 4.492.854 mortos devido à pandemia

A pandemia do novo coronavírus fez pelo menos 4.492.854 mortos no mundo desde que a OMS detetou a doença na China no fim de 2019, segundo um atualizado da AFP a partir de fontes oficiais.

Mais de 215.876.370 casos de infeção foram diagnosticados desde o início da epidemia. A grande maioria dos doentes recuperou, mas uma parte ainda mal avaliada conserva sintomas durante semanas ou até meses. Os números têm por base os balanços comunicados diariamente pelas autoridades sanitárias de cada país. Excluem as revisões realizadas `à posteriori` por alguns organismos estatísticos, que referem um número mais significativo de mortes. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima mesmo, tendo em conta o excesso de mortalidade direta e indiretamente relacionado com a Covid-19, que os resultados da pandemia possam ser duas a três vezes superiores aos registados oficialmente. Uma parte importante de casos menos graves ou assintomáticos continua por registar, apesar da intensificação da despistagem, em vários países. Os países que registaram mais mortes nos últimos balanços são a Rússia, México e Brasil. Os Estados Unidos são o país mais afetado, tanto em número de mortes, como de casos, com 637.237 mortos para 38.757.191 casos registados, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins. Depois dos EUA, os países mais afetados são o Brasil, com 579.010 mortes e 20.728.605 casos, a Índia, com 437.830 mortos (32.695.030 casos), o México, com 257.906 mortos (3.328.863 casos), e o Peru, com 198.167 mortos (2.148.419 casos). A América Latina e as Caraíbas totalizam hoje 1.435.209 de mortes para 43.122.529 casos, a Europa 1.245.266 de mortes (62.778.172 casos), a Ásia 772.903 mortes (49.786.441 casos), os Estados Unidos e o Canadá 664.134 mortes (40.244.467 casos), África 194.123 mortes (7.727.561 casos), o Médio Oriente 179.529 mortes (12.100.673 casos), e a Oceânia 1.690 mortes (116.534 casos).