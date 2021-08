Nova explosão ouvida junto ao aeroporto de Cabul

Três dias depois de um ataque no aeroporto de Cabul, onde vários países estão a concluir as suas operações de retirada, foi ouvida uma explosão na capital afegã.

Os jornalistas da AFP, que ouviram a deflagração, dizem que um míssil terá atingido uma casa num bairro perto do aeroporto.

Um chefe da polícia local, citado pelo site da Aljazeera, avança que terá morrido uma criança.

O presidente do Estados Unidos avisou sábado ser "muito provável" um ataque contra o aeroporto de Cabul nas próximas 24 a 36 horas. "A situação no local continua extremamente perigosa e a ameaça de um ataque terrorista no aeroporto é muito grande", escreveu Joe Biden num comunicado depois de se reunir com seus conselheiros militares e de segurança.

O grupo do autoproclamado Estado Islâmico reivindicou o ataque de quinta-feira passada, que matou pelo menos 170 pessoas, entre as quais 13 soldados norte-americanos.



Entretanto, os talibãs deslocaram forças suplementares para o exterior do aeroporto para evitar grandes concentrações de pessoas, com novos postos de controlo nas estradas que conduzem ao aeroporto, alguns com combatentes fundamentalistas com veículos militares e óculos de visão capturados às forças militares afegãs.



Os talibãs conquistaram Cabul em 15 de agosto, concluindo uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.

A tomada da capital pôs fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e aliados na NATO, incluindo Portugal.