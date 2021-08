Kuwait vai transformar antigo aterro de pneus numa cidade

O Kuwait projeta estabelecer uma nova cidade no local de um antigo aterro que continha milhões de pneus, que deverão ser reciclados. .

Foi neste aterro de dois milhões de metros quadrados, situado a 35 quilómetros da Cidade do Kuwait, que os pneus usados acabaram os seus dias neste país do Golfo rico em petróleo. .

Antes de ser totalmente esvaziado este ano, continha mais de 40 milhões de pneus e foi classificado pelas autoridades como o maior "cemitério de pneus" do mundo.

Após 17 anos de existência e três incêndios de envergadura, entre 2012 e 2020, as autoridades decidiram encerrar o local.

"Estamos a sair de uma fase difícil caracterizada por um grande risco ambiental", disse hoje o ministro do Petróleo, Mohammed Al-Fares, falando no local do antigo aterro.

"Hoje, o local está em condições. Todos os pneus foram retirados para o projeto da cidade de Saad Al-Abdallah poder ser lançado", acrescentou, referindo o nome de um antigo emir do Kuwait.

Durante os últimos meses, camiões transportando os pneus fizeram mais de 44.000 viagens desde o aterro até à região de Al-Salmi (oeste), perto de uma zona industrial onde os pneus serão temporariamente armazenados, segundo Fares.

Os pneus serão cortados ou transformados para o mercado local ou para exportação, de acordo com o responsável. .

"A forma como serão armazenados obedece às normas internacionais", assegurou.

Segundo Abdallah Al-Sabah, diretor geral da autoridade pública ambiental, foi já criado um mecanismo para reciclar todos os pneus e evitar o surgimento de outro aterro. .

"Há já uma fábrica que os transforma e esperamos encontrar outros fabricantes que contribuam para acabar com este problema dos pneus", declarou à AFP.