Furacão Ida ameaça casas e pessoas nos Estados Unidos

O furacão Ida, que alcançou ventos máximos de 240 km/h, atingiu este domingo o sudeste do estado do Louisiana, nos Estados Unidos da América. As autoridades federais alertam para a possibilidade de ocorrerem danos "catastróficos" que ameacem casas e pessoas.

O Ida atingiu a costa de Port Fourchon, no Louisiana, por volta das 11h55 locais, quando a tempestade entrou na foz do rio Mississippi, segundo o National Hurricane Center (NHC).

A informação da Reserva da Força Aérea e os dados de radar mostraram que "os ventos máximos do Ida chegam aos 240 km/h", acrescentou o NHC.

“Fiquem calmos durante esta tempestade. Podem ficar calmos ", disse a prefeita de Nova Orleans, LaToya Cantrell, durante uma conferência de imprensa este domingo, quando Ida estava a chegar à costa.



Se a velocidade do vento chegarem aos 252 km/h, o furacão será considerado de categoria 5 na escala de furacões de Saffir-Simpson, que classifica as tempestades de 1 a 5 com base na velocidade máxima do vento .



Apenas quatro tempestades atingiram a região continental dos Estados Unidos como furacões de categoria 5 no século passado.