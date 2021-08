Afeganistão. França conversa com talibãs para garantir saídas após 31 de agosto

“Retirámos até à data exatamente 2.834 pessoas, entre elas 142 franceses e 17 cidadãos europeus”, afirmou Macron numa conferência de imprensa no fim da Conferência de Coooperação e Associação no Médio Oriente organizada em conjunto com as autoridades iraquianas.

Mais de 2.600 das pessoas evacuadas são do Afeganistão, de onde saíram em quinze voos organizados a partir dos Emirados Árabes Unidos, que permitiram também retirar “todo o pessoal diplomático francês”.

Macron indicou que França está “em conversações com os talibãs sobre a questão das operações humanitárias” para conseguir “proteger e repatriar os afegãos e afegãs que estão em perigo”.

Acrescentou que foi pedida a ajuda do emir do Qatar, Tamim bin Hamad al Zani, para que permitisse a realização de mais voos a partir de 31 de agosto, data limite para as evacuações.