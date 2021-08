ISIS-K. Quem são estes radicais islâmicos que espalham o terror?

A eles juntaram-se afegãos desiludidos com os talibãs, que desertaram. No início de 2015, o ISIS reconheceu oficialmente a criação da província de Khorasan – o nome antigamente dado a uma região que abrangia partes dos atuais Afeganistão, Paquistão, Irão e Ásia Central.

Pouco depois de o ISIS ter proclamado um “califado” no Iraque e na Síria, em 2014, ex-membros dos talibãs do Paquistão declararam lealdade ao líder do grupo, Abu Bakr al-Baghdadi, que foi morto em finais de 2019 durante uma operação conduzida pelos Estados Unidos no norte da Síria.

São um braço regional do Estado Islâmico, conhecido pela sigla ISIS, que atua sobretudo no Afeganistão e no Paquistão.

Têm ligações com os talibãs?

Não diretamente, mas têm. Através de uma terceira organização – a rede Haqqani – que está intimamente ligada ao movimento talibã. A confirmar esta relação está o sobrenome do homem responsável, nos talibãs, pela segurança de Cabul: Khalil Haqqani, que será o líder desta rede.

Existe ainda outra ligação, ainda que menos abonatória: o ISIS-K recruta jihadistas afegãos e paquistaneses, especialmente desertores dos talibãs (que acusam ser um grupo de liberais perigosos) que não consideram ser suficientemente extremistas. E acusam os talibãs de abandonar a Jihad e o campo de batalha a favor de um acordo de paz negociado em 2020 com os Estados Unidos em “hotéis chiques” de Doha, no Qatar.

E há mais razões para o mau relacionamento com os talibãs?

Há. Apesar de serem ambos grupos radicais sunitas, têm diferenças teológicas e de estratégia, apesar de ambos reclamarem a incorporação do espírito da Jihad – a guerra santa.

Outra razão: a repressão dos talibãs tem impedido a expansão do ISIS-K no Afeganistão, ao contrário do que o Estado Islâmico (também conhecido como Daesh) conseguiu fazer no Iraque e na Síria.

Não se expandiram, mas disseminaram-se através de células adormecidas em várias cidades afegãs.

Onde estão localizados os elementos do ISIS-K?

A base estará na província de Nangahrar, no Leste do Afeganistão, perto das rotas de tráfico de pessoas e drogas para o Paquistão, logo do outro lado da fronteira. No seu auge, este grupo contava com cerca de três mil combatentes, mas sofreu baixas significativas em confrontos com militares norte-americanos, afegãos e com os próprios talibãs.

Nas fileiras do ISIS-K estão afegãos, paquistaneses, tadjiques e uzbeques.