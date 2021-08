Índia. Nova Deli pede recolher obrigatório em dois estados

Veja também:

A Índia pediu aos estados de Kerala e Maharashtra que considerassem implementar o recolher obrigatório noturno em áreas com altos números de casos Covid-19. Há dois dias seguidos que o país regista mais de 40.000 novas infeções, incluindo esta sexta-feira.

Kerala, no extremo sul do país, foi responsável por quase 60% dos novos casos na semana passada e mais da metade do total de casos ativos, seguido por 16% pelo estado ocidental de Maharashtra.

“Mais esforços serão necessários para conter o aumento das infeções”, afirmou o Ministério do Interior num comunicado divulgado na noite de quinta-feira, depois de uma reunião com representantes dos dois estados.

“Isso exigiria uma intervenção adequada em áreas geográficas com maior infeção, por meio de medidas como rastreamento de contacto, campanhas de vacinação e comportamento apropriado”, acrescentou.

Segundo o mesmo comunicado, o Governo garantiu o fornecimento adicional de vacinas aos dois estados.