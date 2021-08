Afeganistão: Presidente da República apela a "esforço multilateral" para evitar um "santuário de terrorismo"

O Presidente da República considerou que é importante haver um "esforço multilateral" para garantir que o Afeganistão não se torna um "santuário de terrorismo internacional" e se respeitam os direitos universais.

Em resposta a questões dos jornalistas, durante uma visita à Feira do Livro do Porto, o chefe de Estado assumiu existirem "várias preocupações" quanto à situação que se vive no Afeganistão, sendo a primeira a de concluir em tempo útil a retirada de quem quer e deve ser retirado.

A segunda passa pela criação de condições para um futuro que permita uma estabilização económica, social e política, referiu.

Além destas, Marcelo Rebelo de Sousa apontou ainda a necessidade de um "esforço multilateral" para se evitar criar um "santuário de terrorismo internacional" e do respeito pelos direitos que não são de uma cultura ou civilização, mas universais.

Recusando comentar as declarações do Presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, que na quinta-feira prometeu "caçar e fazer pagar" os autores do duplo atentado bombista e do ataque armado junto ao aeroporto de Cabul, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou apenas que "não há nenhum país, por muito forte que seja no mundo, que possa resolver problemas desta natureza sem um esforço multilateral".

O chefe de Estado vincou que "não há um polícia do universo que possa sozinho policiar todo o universo", reforçando a ideia da necessidade de haver um "esforço coletivo".