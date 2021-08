Explosão junto ao aeroporto de Cabul, confirma o Pentágono

Depois de um aviso esta quinta-feira das autoridades de inteligência internacionais da possibilidade de um ataque terrorista no aeroporto de Cabul, o Pentágono americano e várias autoridades no local confirmaram que ocorreu uma explosão junto de um dos portões de entrada para o aeroporto.

Junto ao aeroporto internacional Hamid Karzai, em Cabul, estão centenas de pessoas que tentam deixar o país após a tomada do poder pelos talibãs.

Segundo o porta-voz do Pentágono, no Twitter, ainda não foi possível confirmar se houve mortos. Quanto às causas da explosão, a Reuters cita uma fonte junto do Governo americano que aponta que foi provocada por um bombista suicida - informação confirmada também por jornalistas internacionais no local.

Fonte do ministério da Defesa do Reino Unido confirmou ao The Guardian que foram disparados tiros logo após a explosão e que não há mortos entre as forças militares britânicas. "Ainda não temos registo de qualquer morte de militares britânicos mas ainda é muito cedo para ter a certeza", disse. Já a Casa Branca que o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já foi notificado sobre a explosão.

A explosão ocorreu junto do portão Abbey, um de três portões de acesso ao aeroporto, onde estão as tropas britânicas a auxiliar a evacuação de civis, sendo que este porta de entrada estava encerrada devido à ameaça de ataque terrorista.

A Sky News noticia ainda que o alegado bombista suicida detonou a bomba num dos canais de acesso ao portão, onde uma multidão se juntava para tentar obter um visto para evacuação. Esta poderá não ter sido a única explosão em Cabul. O jornalista do The Guardian no local avança que houve duas explosões junto a um hotel. Também o ministério da Defesa da Turquia contou à Reuters que ocorreram duas explosões fora do aeroporto e, no Twitter, o embaixador francês no Afeganistão, David Martinon, avisou há cerca de 30 minutos sobre a possibilidade de uma segunda explosão.