Duas explosões junto ao aeroporto de Cabul terão provocado pelo menos 11 mortos

Quanto às causas da explosão, a Reuters cita uma fonte junto do Governo americano que aponta que foi provocada por um bombista suicida - informação confirmada também por jornalistas internacionais no local.

O porta-voz do Pentágono, no Twitter, confirmou que o "ataque complexo" provocou mortos entre cidadãos afegãos e americanos, sem precisar ainda um número. A CNN já tinha avançado que havia feridos entre os militares americanos presentes.

Fonte dos talibãs à BBC confirma a morte de pelo menos 11 pessoas , incluindo de cidadãos estrangeiros e crianças, e foram feridos soldados talibãs. Já o The Guardian avança com pelo menos 13 mortos na sequência da explosão. Um hospital de Cabul disse no Twitter que cerca de 60 feridos e a CNN, citando fonte dos talibãs, noticia que há 52 feridos.

O Pentágono confirmou também uma segunda explosão perto do hotel Baron , nas imediações do aeroporto, depois das agências internacionais terem dado conta de pelo menos duas explosões.

Duas explosões foram registadas esta quinta-feira junto ao aeroporto de Cabul, confirmou o Pentágono. Os alegados atentados aconteceram horas depois de um alerta das autoridades de inteligência internacionais da possibilidade de um ataque terrorista no aeroporto da capital do Afeganistão.

A explosão ocorreu junto do portão Abbey, um de três portões de acesso ao aeroporto, onde estão tropas britânicas a auxiliar a evacuação de civis, sendo que esta porta de entrada estava encerrada devido à ameaça de ataque terrorista.



A Sky News noticiou ainda que o alegado bombista suicida detonou a bomba numa rua estreita junto ao portão, onde uma multidão se juntava para tentar obter um visto para evacuação.

Várias fontes dentro do Governo americano disseram à Reuters que é provável que o ataque seja da responsabilidade do ISIS-K, ou Estado Islâmico da Província de Khorasan. O grupo nasceu há seis anos, juntando dissidentes dos talibãs e, apesar da queda do Estado Islâmico na Síria e no Iraque, o ISIS-K intensificou a sua atividade no Afeganistão nos últimos anos. Durante os primeiros quatro meses de 2021, a missão de assistência da ONU no Afeganistão registou 77 ataques pelo grupo.

Além da segunda explosão confirmada pelo Pentágono, um jornalista do The Guardian no local avança que houve duas explosões junto ao hotel Baron

Também o ministério da Defesa da Turquia contou à Reuters que ocorreram duas explosões fora do aeroporto e, no Twitter, o embaixador francês no Afeganistão, David Martinon, avisou sobre a possibilidade de uma segunda explosão. "Se estão perto dos portões do aeroporto, saiam urgentemente e abriguem-se", disse.