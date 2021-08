Duas explosões junto ao aeroporto de Cabul terão provocado pelo menos 11 mortos

Depois de um aviso esta quinta-feira das autoridades de inteligência internacionais da possibilidade de um ataque terrorista no aeroporto de Cabul, o Pentágono americano e várias autoridades no local confirmaram que ocorreu uma explosão junto de um dos portões de entrada para o aeroporto.

Junto ao aeroporto internacional Hamid Karzai, em Cabul, estão centenas de pessoas que tentam deixar o país após a tomada do poder pelos talibãs.

O Pentágono confirmou também uma segunda explosão perto do hotel Baron, junto ao aeroporto, depois das agências internacionais terem dado conta de pelo menos duas explosões nas imediações. Fonte dos talibãs à BBC confirma a morte de pelo menos 11 pessoas, incluindo de cidadãos estrangeiros e crianças, e foram feridos soldados talibãs. Já o The Guardian avança com pelo menos 13 mortos na sequência da explosão. O porta-voz do Pentágono, no Twitter, confirmou que o "ataque complexo" provocou mortos entre cidadãos afegãos e americanos, sem precisar ainda um número. A CNN já tinha avançado que havia feridos entre os militares americanos presentes. Fonte do Ministério da Defesa garantiu à Renascença que os militares portugueses em Cabul estão bem.

Quanto às causas da explosão, a Reuters cita uma fonte junto do Governo americano que aponta que foi provocada por um bombista suicida - informação confirmada também por jornalistas internacionais no local.

A explosão ocorreu junto do portão Abbey, um de três portões de acesso ao aeroporto, onde estão tropas britânicas a auxiliar a evacuação de civis, sendo que esta porta de entrada estava encerrada devido à ameaça de ataque terrorista.

A Sky News noticiou ainda que o alegado bombista suicida detonou a bomba numa rua estreita junto ao portão, onde uma multidão se juntava para tentar obter um visto para evacuação. Além da segunda explosão confirmada pelo Pentágono, um jornalista do The Guardian no local avança que houve duas explosões junto ao hotel Baron Também o ministério da Defesa da Turquia contou à Reuters que ocorreram duas explosões fora do aeroporto e, no Twitter, o embaixador francês no Afeganistão, David Martinon, avisou sobre a possibilidade de uma segunda explosão. "Se estão perto dos portões do aeroporto, saiam urgentemente e abriguem-se", disse.

Fonte do ministério da Defesa do Reino Unido confirmou ao The Guardian que foram disparados tiros logo após a explosão e que não há mortos entre as forças militares britânicas em qualquer uma das explosões. "Ainda não temos registo de qualquer morte de militares britânicos mas ainda é muito cedo para ter a certeza", disse.

Já a Casa Branca que o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já foi notificado sobre a explosão e estará reunido com as principais autoridades a discutir possíveis reações. A embaixada americana em Cabul emitiu um alerta a avisar os cidadãos americanos para "abandonarem imediatamente" a zona do aeroporto.