Agentes do Capitólio processam Donald Trump pela invasão de janeiro

Sete agentes da polícia do Capitólio entraram com uma ação em tribunal contra o ex-presidente norte-americano Donald Trump, acusando-o de ter incitado, de forma intencional, a invasão violenta da sede do Congresso norte-americano em janeiro passado.

A ação judicial também abrange aliados de Trump, como é o caso do amigo e antigo conselheiro Roger Stone e elementos da campanha do ex-governante, bem como membros dos grupos de extrema-direita Proud Boys e Oath Keepers, que também estiveram na zona do Capitólio e em Washington, no dia da invasão da sede do poder legislativo norte-americano, a 6 de janeiro deste ano.