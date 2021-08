Três filhos na China? “Não quero um, quanto mais três”

Mais despesas e dificuldades no emprego são algumas das razões apontadas pelas chinesas para não avançarem para um terceiro filho. A aprovação formal da nova política do Governo foi recebida com ceticismo e críticas generalizadas nas redes sociais chinesas, revela a CNN nesta quarta-feira. No Weibo, a rede social mais famosa no território e que se assemelha ao Twitter, muitas mulheres expressaram reticências face à medida e alguma ansiedade no que toca ao aumento do custo de vida e à desigualdade de género no local de trabalho. “Não quero ter um filho, muito menos três”, refere uma chinesa na plataforma. O comentário obteve 51.000 “gostos”. Depois de mais de 35 anos debaixo da política do filho único, a China percebeu que a população envelheceu e a economia precisa de mais gente nova. Decidiu, pois, incentivar os casais a ter mais filhos. A primeira tentativa ocorreu em 2015, ano em que o Partido Comunista passou a permitir dois filhos por casal. A medida levou a um aumento de nascimentos em 2016, mas foi breve, pois a taxa de natalidade tem vindo a cair todos os anos. Por isso, em maio, o Governo anunciou a política dos três filhos, formalizada na sexta-feira.

Mas os chineses não parecem muito convencidos. O principal argumento contra é financeiro: dizem que criar três crianças é demasiado caro, sobretudo para os casais urbanos, muitos dos quais enfrentam salários estagnados, menos oportunidades de emprego e horas de trabalho extenuantes. Além da questão financeira, na China são as mulheres as mais sacrificadas com o trabalho doméstico e o cuidado dos filhos, o que as leva a evitar ainda mais a maternidade. “Os homens terão licença paternidade para seus três filhos, então?”, questiona uma mulher no Weibo, numa publicação que mereceu mais de 67.000 “gostos”. “Ter três filhos, o mais importante: é um problema porque as empresas não recrutarão mais funcionárias; é problema das mulheres ficarem desempregadas desde então. Só existe uma solução: licença maternidade obrigatória para homens. Não ao mesmo tempo, mas a mãe descansa três meses e o pai três meses. E tudo está resolvido”, lê-se noutra publicação.