Alemanha. Inundações vão custar sete mil milhões de euros às seguradoras

As inundações que a Alemanha sofreu em meados de julho custaram aos seguros alemães cerca de sete mil milhões de euros, mais do que tinha sido inicialmente previsto, anunciou nesta quarta-feira o diretor-executivo da associação de empresas do setor.

"Estamos agora a calcular uma indemnização por seguro de cerca de sete mil milhões de euros”, declarou Jörg Asmussen, diretor-executivo da Associação Alemã da Indústria de Seguros (GDV, na sigla em alemão).

Asmussen havia dito, há uma semana, que os seguros relacionados com as inundações estariam entre 4,5 mil milhões e 5,5 mil milhões de euros.

Da nova verba de sete mil milhões de euros, 6,5 mil milhões correspondem a danos em habitações, mobiliário e utensílios domésticos e comércios, e cerca de 450 milhões a danos em automóveis.

“Com uma progressiva admissão e regulação dos danos mostra a dimensão deste evento extremo”, disse Asmussen.