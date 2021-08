UE quadruplica ajuda humanitária ao Afeganistão

A União Europeia vai anunciar, na reunião desta terça-feira dos líderes do G7, um aumento da ajuda humanitária ao Afeganistão dos atuais 57 milhões de euros para mais de 200 milhões, revelou a presidente da Comissão Europeia.

“Na videoconferência de hoje dos líderes do G7, vou anunciar um aumento da ajuda humanitária aos afegãos, dentro e em redor do país, do orçamento da UE, de mais de 50 milhões de euros para mais de 200 milhões de euros”, escreveu Von der Leyen na sua conta oficial na rede social Twitter.