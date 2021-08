UE pede aos EUA manutenção de presença militar no aeroporto de Cabul

Em declarações à imprensa depois da reunião do G7, Charles Michel, ladeado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, repetiu o pedido que já tinha feito aos talibãs: que seja permitida a entrada no aeroporto a quem precise.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, pediu esta terça-feira aos "amigos americanos" que continuem a proteger o aeroporto de Cabul, no Afeganistão para assegurar o acesso a quem quiser sair do país.

Os talibãs, por outro lado, colocam de parte qualquer adiamento da retirada militar dos EUA e das forças de qualquer outro país. Esta segunda-feira, o grupo que passou a governar o Afeganistão depois de 20 anos de guerra garantiu que "vai haver consequências" caso as tropas estrangeiras não saiam do Afeganistão até ao final deste mês.

"Estamos preocupados com a sua capacidade de chegar de forma segura ao aeroporto de Cabul. Pedimos às autoridades afegãs que permitam a livre passagem - sejam cidadãos estrangeiros e afegãos - a quem quiser entrar no aeroporto", afirmou.

"Precisamos de manter o aeroporto, o máximo de tempo que for necessário, para completar as operações, e um acesso justo e equitativo ao aeroporto a todos os cidadãos a evacuar", disse Michel, dirigindo-se diretamente aos Estados Unidos.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, focou-se na ajuda humanitária e no resgate de cidadãos europeus, anunciado, tanto na conferência como no Twitter, que "a maioria dos trabalhadores da União Europeia, incluindo o staff afegão e as suas famílias, foram evacuados do Afeganistão e estão em segurança".