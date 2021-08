Guarda afegão morto em tiroteio no aeroporto de Cabul

Nas últimas horas, o aeroporto de Cabul foi palco de um tiroteio que envolveu tropas norte-americanas, alemãs e guardas afegãos que dispararam contra homens armados.

De acordo com a Agência France Press, que cita fonte do exército germânico, houve uma troca de tiros entre guardas afegãos e atacantes na porta norte do aeroporto de Cabul. Um guarda afegão morreu e três ficaram feridos.

Os talibãs conquistaram Cabul, em 17 de agosto, culminando uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no território o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.

A tomada da capital levou milhares de pessoas ao aeroporto de Cabul para tentar fugir do Afeganistão, no fim de uma presença militar estrangeira de 20 anos dos Estados Unidos e dos aliados na NATO, incluindo Portugal.

Na última noite, numa conferência de imprensa na Casa Branca, Joe Biden admite que a presença das tropas pode ser alargada para além do final do mês. O Presidente americano disse que a prioridade é retirar os cidadãos de Cabul e, em matéria de prazos, assunto está a ser analisado com os militares.