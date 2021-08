Grécia conclui muro para impedir passagem de afegãos

A crise do Afeganistão criou “possibilidades para fluxos de migrantes”, disse o ministro da Proteção ao Cidadão, Michalis Chrisochoidis, após visitar a região de Evros na sexta-feira com o ministro da Defesa e o chefe das Forças Armadas.

A Grécia construiu um muro com cerca de 40 quilómetros junto à fronteira com a Turquia e anunciou a implementação de um novo sistema de vigilância para impedir que possíveis requerentes de asilo do Afeganistão tentem chegar à Europa após a tomada do poder pelos talibãs.

Desde 2016 (ano que a UE fechou um acordo com a Turquia para conter os fluxos em troca de apoio financeiro) que as chegadas de migrantes à Grécia, quer por via terrestre quer por via marítima, desaceleraram.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, e o Presidente turco, Tayyip Erdogan, discutiram o Afeganistão pelo telefone. Na opinião do líder turco, o Afeganistão e o Irão devem ser apoiados de modo a evitar uma nova onda de migração.

A Turquia, contudo, também já anunciou a construção de um muro com vista a conter uma onda de refugiados afegãos. Este muro terá 295 quilómetros de comprimento e estará fortificado com arame farpado e trincheiras ao longo da fronteira com o Irão (que faz fronteira com o Afeganistão).

Grécia e Turquia são aliadas na NATO, mas rivais históricos há décadas, sobretudo por reivindicações territoriais concorrentes no Mediterrâneo oriental.

Nos últimos meses, Atenas endureceu a sua política de migração, cercando os campos de migrantes e lançando licitações em toda a UE para construir duas instalações fechadas nas ilhas de Samos e Lesbos, perto da Turquia.