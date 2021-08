EUA. Cheias no Tennessee fazem pelo menos 21 mortos

A tempestade tropical Henri, que se abateu sobre o estado do Tennessee, nos Estados Unidos, já provocou pelo menos 21 mortos e há 25 pessoas desaparecidas, segundo as autoridades da região.

A chuva intensa e as cheias destruíram casas, carros e árvores. Em Waverly, uma pequena vila no estado, morreram 20 pessoas. À NBC, o chefe da proteção civil regional disse que a região "está a passar por uma perda devastadora".

A Proteção Civil de Waverly colocou a lista de desaparecidos no Facebook, para que a população ajude as autoridades a encontrar as pessoas, sendo que muitas delas são crianças.

À NBC, tanto um xerife da região como muitos comerciantes relatam episódios de pessoas a serem arrastadas pelas cheias e a desaparecerem.

As inundações foram provocadas por um valor recorde de chuva: segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, em Nashville (a capital do estado do Tennessee), caíram 43 centímetros de chuva por metro quadrado em 24 horas, um valor extremamente elevado e que bate um recorde que existia desde 1982.

O mau tempo entretanto deu algumas tréguas, mas muitas casas continuam sem eletricidade. Há vilas onde casas móveis foram arrastadas e, para piorar a situação, o serviço telefónico de emergência também deixou de funcionar temporariamente durante a tarde de domingo.

As autoridades impuseram um recolher obrigatório a partir das 20h00 que se mantém em vigor.

A tempestade Henri também provocou inundações e cortes de energia em Nova Iorque, Nova Jérsia, Rhode Island.