Covid-19. ​Vacina da Pfizer com "aprovação total" nos Estados Unidos

A responsável sublinha que, apesar de milhões de pessoas já terem recebido as vacinas para a Covid-19 “com segurança, reconhecemos que, para alguns, a aprovação de uma vacina pela FDA pode agora inspirar confiança adicional para serem vacinados”.

A vacina de duas doses da Pfizer/BioNTech para a Covid-19 recebeu aprovação total por parte da Administração de Alimentos e Drogas dos Estados Unidos (FDA, na sigla inglesa), para pessoas com 16 ou mais anos de idade.

As autoridades de saúde dos EUA também já autorizaram a administração de uma terceira dose de vacinas Pfizer e Moderna contra a Covid-19 para toda a população, a partir de 20 de setembro.



A aprovação total da vacina da Pfizer/BioNTech pode ajudar a convencer os norte-americanos mais reticentes a aderir ao processo de imunização.

Um estudo da Fundação Kaiser Family, divulgado em junho, concluiu que três em dez adultos não vacinadas admitiam mudar de opinião com a aprovação total da vacina por parte da FDA.

O ex-Presidente dos EUA, Donald Trump, foi vaiado durante um comício por apoiar a vacina contra a Covid-19.

Trump foi um dos convidados do Partido Republicano para um comício em Bullman, Alabama, um dos estados com menor taxa de vacinação no país.

Os cuidados intensivos estão no limite e os profissionais de saúde tratam doentes nos corredores e transformam quartos normais em espaços de emergência médica. Em todo o estado, já foram descartadas pelo menos 65 mil doses de vacinas por perderem a validade.