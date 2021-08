Covid-19. Índia regista menor número diário de casos em cinco meses

A recuperação do país é evidente em estados como Nova Deli , que pelo terceiro dia consecutivo não registou qualquer morte relacionada com a Covid-19 , segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

Vários especialistas sugerem que o número real de mortes é provavelmente maior, mas as autoridades de saúde indianas têm rejeitado as alegações repetidamente.

Nas últimas 24 horas, contam-se ainda 389 mortes relacionadas com a doença, também muito longe das 4.500 que chegaram a registar-se num só dia durante a pior altura da crise pandémica.

A Índia registou pouco mais de 25.000 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, o menor número de infeções em cinco meses, anunciou o Ministério indiano da Saúde nesta segunda-feira.

Apesar da melhoria sustentada, os peritos aconselham não “baixar a guarda” face a um previsível novo aumento dos casos no final do mês.

Para atenuar o impacto dessa eventual terceira vaga, o gigante asiático mantém esperanças na campanha de vacinação iniciada em janeiro e que já permitiu inocular 131 milhões de pessoas com as duas doses do soro.

Janssen quer vacinar adolescentes na Índia

A Johnson & Johnson pediu autorização às autoridades reguladoras de medicamentos na Índia para conduzir um estudo sobre a eficácia da sua vacina (Janssen) na faixa etária dos 12 aos 17 anos.

A realização de testes clínicos entre adolescentes é fundamental para atingir a imunidade coletiva contra o novo coronavírus, alega a J&J num comunicado emitido na sexta-feira.

O pedido da farmacêutica norte-americana surge depois de, no início do mês, ter recebido aprovação para o uso de emergência da sua vacina de dose única na Índia. A Janssen é a quinta vacina contra a Covid-19 autorizada no país.

A doença causada pelo novo coronavírus já provocou pelo menos 4.423.173 mortes em todo o mundo, entre mais de 211,3 milhões de infeções registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 na China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.