Covid-19. Grécia avança para terceira dose para os mais vulneráveis em setembro

A Grécia vai começar a administrar a terceira dose da acina contra a Covid-19 à população mais vulnerável, a partir de setembro, para combater a propagação da variante Delta, anunciou a presidente do Comité Nacional de Vacinação, Maria Theodoridu, esta segunda-feira.

Esta terceira dose de reforço será dada só com vacinas utilizando a tecnologia do RNA mensageiro (mRNA), como as da Pfizer e da Moderna - mesmo que as pessoas tenham anteriormente sido vacinadas com as da AstraZeneca e da Johnson & Johnson - e será administrada a pessoas que tenham recebido a segunda dose pelo menos um mês antes.