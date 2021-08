Amnistia Internacional. Garantir cumprimento dos direitos humanos "é o mínimo que devemos ao povo afegão"

"Precisamos que as Nações Unidas e que os Estados-membros tenham uma posição forte com os talibãs. Usar o Conselho de Segurança da ONU para que os talibãs respeitem e protejam a lei internacional dos direitos humanos. Isto não é negociável . Os talibãs têm de concordar em respeitar a Lei Internacional dos Direitos Humanos e isto inclui permitir o acesso à ajuda humanitária aos mais vulneráveis no Afeganistão, que estão a precisar urgentemente de apoio", disse Dissanayake.

A maior ameaça imediata aos direitos dos que ficam no Afeganistão é a retirada militar dos países presentes. Os Estados Unidos, a França e o Reino Unido já mostraram vontade em adiar a retirada de tropas da região, mas os talibãs negaram essa hipótese e disseram que um adiamento seria "uma linha vermelha" que mereceria uma "reação" pelo grupo que tomou o poder do país.

"Pedimos ao Conselho de Segurança da ONU e aos Estados-membros que criem algum tipo de mecanismo forte e robusto, para que se e quando a presença militar dos Estados Unidos e outros países saia, haja uma oportunidade para garantir que os talibãs estão a proteger a lei internacional dos direitos humanos", vincou Dissanayake.

A AI apela a que a comunidade internacional negoceie diplomaticamente com os talibãs, para que 20 anos de guerra não culminem em mais sofrimento para o povo afegão.

"Isto é o mínimo que devemos ao povo do Afeganistão e aos corajosos defensores dos direitos humanos que continuam no país e que arriscam a vida, porque os Talibãs já estão a retaliar contra eles".

Talibãs têm de ser escrutinados sobre os direitos das mulheres

Mal os talibãs entraram em Cabul e assumiram o poder no país, a comunidade internacional mostrou-se imediatamente preocupada com as condições e os direitos das mulheres afegãs. Nas últimas duas décadas em que os Estados Unidos tiveram presença militar no Afeganistão, foi permitido às mulheres coisas tão simples como trabalhar, ter liberdade de expressão e sair de casa sem um 'mahram' (um familiar do sexo masculino).



Os talibãs, por sua vez, prometeram que iriam respeitar estes direitos, tal como os direitos à liberdade de imprensa, mas já surgiram notícias a apontar para precisamente o contrário.

"No espaço de dias, relatos emergiram de Cabul sobre buscas porta-a-porta e pessoas foram levadas pelos talibãs. Quando não se conseguiu encontrar um jornalista, um familiar foi morto, outro familiar foi ferido. Pelo menos duas jornalistas relataram que lhes foi dito para não ir trabalhar, para não ir ao escritório. Noutros locais, pessoas foram alvejadas por protestar com a bandeira nacional, e podemos esperar que nas próximas semanas ou meses, a liberdade de expressão será reprimida, que o direito das mulheres de trabalhar, de se exprimir, de sair de casa sem um familiar homem será restringido, que é o que os talibãs fizeram antes", alerta a vice-diretora regional da organização.