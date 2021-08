Afeganistão. Pedro Sánchez diz que a missão da NATO não foi em vão porque plantou sementes

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, considerou hoje que os 20 anos da missão internacional da NATO no Afeganistão não foram em vão e argumentou que foram plantadas as sementes necessárias para um futuro melhor. Em declarações citadas pela agência espanhola de notícias, a Efe, à margem da visita a um centro de acolhimento de trabalhadores afegãos da União Europeia, perto de Madrid, o chefe do Governo espanhol disse que a presença da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) no país nas últimas duas décadas "plantou uma semente" que deverá germinar no futuro, pelo que o esforço "não foi em vão". Sanchez disse que o Governo de Espanha tem estado desde o início da crise "alerta e em cima" e que o trabalho de saída dos colaboradores afegãos e dos refugiados mostra "o melhor da União Europeia [UE]", os valores de "coesão e solidariedade".

A UE, concluiu, "dá uma resposta, seja nos bons ou nos maus momentos". A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que participou na visita à base de acolhimento, elogiou o país, afirmando que "a Espanha é um exemplo do que é a alma da UE na sua melhor expressão". O centro de acolhimento fica na base militar de Torrejon de Ardoz, perto de Madrid, e pode acolher mil pessoas. Os talibãs conquistaram a capital do Afeganistão, Cabul, no domingo, culminando uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO do país. As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no seu território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. A tomada da capital põe fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e dos seus aliados na NATO, incluindo Portugal.