Afeganistão: Mais de uma centena manifesta-se no Porto em solidariedade com as mulheres

"Libertação para as mulheres do Afeganistão" e "Governo machista, resistência feminista" foram algumas das palavras de ordem que se fizeram ouvir no topo da Avenida dos Aliados, numa concentração organizada pela Liga Feminista do Porto, que juntou mais de uma centena de pessoas, ao final da tarde.



Em declarações à Lusa, Diana Pinto, da direção da Liga Feminista, explicou que a sua "solidariedade é para com o povo afegão, enquanto vítimas de 20 anos de política imperialista dos Estados Unidos, e de política fundamentalista islâmica, por parte de grupos terroristas como os talibã, mas é, sobretudo, para com as mulheres, que, dentro deste grupo, são as que mais fragilizadas são por este regime".

"É também uma forma de fazer pressão sobre os partidos políticos e os agentes políticos portugueses, para que tomem uma posição ao nível da concessão de asilo político às mulheres, que são as maiores vítimas, e aos seus filhos, porque é com caráter de urgência", esclareceu a ativista, acrescentando que "as 50 vagas que foram anunciadas pelo Ministério da Administração Interna são insuficientes".

Na quarta-feira, Eduardo Cabrita adiantou que Portugal irá começar a acolher refugiados afegãos "tão breve quanto possível", estando previsto, numa primeira fase, o acolhimento de cerca de 50 pessoas.