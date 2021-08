Putin. "Desintegração" do Afeganistão deve ser evitada, mas sem ingerência externa

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu que a "desintegração" do Estado afegão deve ser evitada após a chegada ao poder dos talibãs, mas alertou contra uma potencial ingerência externa

“O movimento talibã controla hoje praticamente todo o território do país, incluindo a capital [Cabul]. Essa é a realidade. É precisamente esta realidade que devemos tomar como ponto de partida, sem permitir, sem qualquer dúvida, a desintegração do Estado afegão”, declarou o líder russo, numa conferência de imprensa conjunta com a chanceler alemã, Angela Merkel, que hoje se deslocou a Moscovo.

Ainda sobre o Afeganistão, Putin apontou críticas ao Ocidente por querer impor valores democráticos a outros países e por ignorar as tradições dos povos, uma política que classificou como “irresponsável”, uma vez que pretendeu impor “valores estrangeiros” aos afegãos.

“Já vimos o que aconteceu no período conhecido como a ‘Primavera Árabe’, agora no Afeganistão. Todos os nossos parceiros devem assumir esta regra universal: tratem os vossos parceiros com respeito e sejam pacientes, gostem ou não de alguma coisa. Dar às pessoas o direito de decidir por elas próprias o seu destino, independentemente do tempo que demorem a percorrer o caminho da democratização”, frisou o líder russo.

Putin recordou que Moscovo, numa alusão à invasão soviética do Afeganistão (1979-1989), sabe bem como pode ser contraproducente tentar impor um sistema político estrangeiro, experiências que “nunca” tiveram sucesso e só levam à desintegração de Estados.